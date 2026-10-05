S&P 500-Papier Edison International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Edison International-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurde das Edison International-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 55,29 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 18,086 Edison International-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Edison International-Papiers auf 53,89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 974,68 USD wert. Mit einer Performance von -2,53 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Edison International eine Marktkapitalisierung von 20,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at