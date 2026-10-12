S&P 500-Papier Edison International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Edison International-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Edison International eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Edison International-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Edison International-Aktie bei 64,89 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 154,107 Edison International-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 09.10.2026 8 522,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55,30 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 14,78 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Edison International belief sich jüngst auf 21,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at