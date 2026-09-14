Edison International Aktie

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WKN: 887629 / ISIN: US2810201077

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Performance im Blick 14.09.2026 16:03:46

S&P 500-Papier Edison International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Edison International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Edison International eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Edison International-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 71,52 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,982 Edison International-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 56,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 783,00 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,70 Prozent verringert.

Edison International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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