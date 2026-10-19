S&P 500-Papier Edison International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Edison International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Edison International-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Edison International-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 57,52 USD. Bei einem Edison International-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,739 Edison International-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 55,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97,24 USD wert. Damit wäre die Investition 2,76 Prozent weniger wert.

Edison International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at