Edwards Lifesciences Aktie

Edwards Lifesciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936853 / ISIN: US28176E1082

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Lukrative Edwards Lifesciences-Investition? 19.08.2026 16:03:56

S&P 500-Papier Edwards Lifesciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edwards Lifesciences von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Edwards Lifesciences-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Edwards Lifesciences-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 39,36 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Edwards Lifesciences-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 254,087 Edwards Lifesciences-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 90,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 116,79 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 23 116,79 USD entspricht einer Performance von +131,17 Prozent.

Edwards Lifesciences wurde am Markt mit 52,62 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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