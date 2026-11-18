Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Edwards Lifesciences-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Edwards Lifesciences-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 84,04 USD. Bei einem Edwards Lifesciences-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,190 Edwards Lifesciences-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (105,43 USD), wäre die Investition nun 125,45 USD wert. Das entspricht einem Plus von 25,45 Prozent.

Edwards Lifesciences war somit zuletzt am Markt 61,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at