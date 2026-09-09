Elevance Health Aktie

Elevance Health für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12FMV / ISIN: US0367521038

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Rentable Elevance Health-Anlage? 09.09.2026 16:04:00

S&P 500-Papier Elevance Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elevance Health von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Elevance Health eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Elevance Health-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 371,43 USD. Bei einem Elevance Health-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26,923 Elevance Health-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 821,42 USD, da sich der Wert einer Elevance Health-Aktie am 08.09.2026 auf 401,94 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,21 Prozent erhöht.

Am Markt war Elevance Health jüngst 88,43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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