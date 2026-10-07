Elevance Health Aktie

Elevance Health für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12FMV / ISIN: US0367521038

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Performance unter der Lupe 07.10.2026 16:03:41

S&P 500-Papier Elevance Health-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Elevance Health von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Elevance Health-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Elevance Health-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Elevance Health-Aktie an diesem Tag 380,66 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Elevance Health-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,263 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Elevance Health-Aktie auf 400,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,10 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 5,10 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Elevance Health belief sich zuletzt auf 85,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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