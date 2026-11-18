Elevance Health Aktie
WKN DE: A12FMV / ISIN: US0367521038
|Lohnendes Elevance Health-Investment?
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18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Elevance Health-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Elevance Health von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Elevance Health-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 324,53 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Elevance Health-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,308 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2026 133,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 433,93 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 33,71 Prozent.
Elevance Health wurde am Markt mit 96,44 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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