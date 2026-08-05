S&P 500-Papier Elevance Health-Aktie: So viel Verlust hätte ein Elevance Health-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das Elevance Health-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Elevance Health-Papier bei 463,18 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Elevance Health-Aktie investierten, hätten nun 0,216 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 81,61 USD, da sich der Wert eines Elevance Health-Anteils am 04.08.2026 auf 378,00 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 81,61 USD entspricht einer negativen Performance von 18,39 Prozent.

Elevance Health wurde jüngst mit einem Börsenwert von 83,02 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at