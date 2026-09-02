Elevance Health Aktie

Elevance Health für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12FMV / ISIN: US0367521038

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Profitables Elevance Health-Investment? 02.09.2026 16:03:59

S&P 500-Papier Elevance Health-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Elevance Health von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Elevance Health-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Elevance Health-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 442,38 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Elevance Health-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,261 Elevance Health-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 403,04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 911,07 USD wert. Damit wäre die Investition 8,89 Prozent weniger wert.

Elevance Health wurde am Markt mit 85,32 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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