Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|Eli Lilly-Performance
|
17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Eli Lilly-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 591,71 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Eli Lilly-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,169 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Eli Lilly-Aktie auf 1 431,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 241,95 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 141,95 Prozent.
Alle Eli Lilly-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,36 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu Eli Lilly
Analysen zu Eli Lilly
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eli Lilly
|1 280,60
|-1,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen als wichtiger Termin: ATX und DAX beenden Handel deutlich leichter -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am Dienstag kräftige Verluste eingefahren. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.