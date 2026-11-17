Vor Jahren in Eli Lilly eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Eli Lilly-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 591,71 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Eli Lilly-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,169 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Eli Lilly-Aktie auf 1 431,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 241,95 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 141,95 Prozent.

Alle Eli Lilly-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,36 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at