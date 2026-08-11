Eli Lilly Aktie

Eli Lilly für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

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Eli Lilly-Performance im Blick 11.08.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Eli Lilly-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Eli Lilly-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Eli Lilly-Anteile an diesem Tag bei 80,56 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Eli Lilly-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12,413 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 292,20 USD, da sich der Wert eines Eli Lilly-Papiers am 10.08.2026 auf 1 231,94 USD belief. Das entspricht einem Plus von 1 429,22 Prozent.

Eli Lilly erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,12 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Katherine Welles /Shutterstock.com

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