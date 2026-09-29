S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Eli Lilly eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Eli Lilly-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 230,36 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 43,410 Eli Lilly-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 51 431,67 USD, da sich der Wert einer Eli Lilly-Aktie am 28.09.2026 auf 1 184,78 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +414,32 Prozent.

Der Marktwert von Eli Lilly betrug jüngst 1,11 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at