S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eli Lilly von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Eli Lilly-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Eli Lilly-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Eli Lilly-Papier an diesem Tag 250,17 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,400 Eli Lilly-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Eli Lilly-Anteile wären am 26.10.2026 511,31 USD wert, da der Schlussstand 1 279,14 USD betrug. Damit wäre die Investition um 411,31 Prozent gestiegen.

Eli Lilly wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,20 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at