S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eli Lilly von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Eli Lilly-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Eli Lilly-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 748,19 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,134 Eli Lilly-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 152,14 USD, da sich der Wert eines Eli Lilly-Papiers am 14.09.2026 auf 1 138,28 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 52,14 Prozent vermehrt.

Eli Lilly war somit zuletzt am Markt 1,05 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at