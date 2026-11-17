Vor Jahren in EMCOR Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der EMCOR Group-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 214,67 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die EMCOR Group-Aktie investiert, befänden sich nun 4,658 EMCOR Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 638,72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 975,36 USD wert. Mit einer Performance von +197,54 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte EMCOR Group einen Börsenwert von 28,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at