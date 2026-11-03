S&P 500-Papier EMCOR Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMCOR Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in EMCOR Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 03.11.2016 wurde die EMCOR Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die EMCOR Group-Aktie an diesem Tag bei 60,28 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das EMCOR Group-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 165,893 EMCOR Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der EMCOR Group-Aktie auf 682,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 113 264,76 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 032,65 Prozent gesteigert.

EMCOR Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at