EMCOR Group Aktie
WKN: 898814 / ISIN: US29084Q1004
|Langfristige Anlage
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03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Papier EMCOR Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMCOR Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 03.11.2016 wurde die EMCOR Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die EMCOR Group-Aktie an diesem Tag bei 60,28 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das EMCOR Group-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 165,893 EMCOR Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der EMCOR Group-Aktie auf 682,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 113 264,76 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 032,65 Prozent gesteigert.
EMCOR Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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