EMCOR Group Aktie
WKN: 898814 / ISIN: US29084Q1004
|EMCOR Group-Performance
|
20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Papier EMCOR Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMCOR Group von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden EMCOR Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen EMCOR Group-Anteile an diesem Tag bei 192,53 USD. Bei einem EMCOR Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,519 EMCOR Group-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 372,30 USD, da sich der Wert eines EMCOR Group-Papiers am 19.10.2026 auf 716,79 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 272,30 Prozent.
EMCOR Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 31,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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