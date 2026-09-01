EMCOR Group Aktie
WKN: 898814 / ISIN: US29084Q1004
|Lohnendes EMCOR Group-Investment?
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01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Papier EMCOR Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EMCOR Group-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem EMCOR Group-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 120,48 USD wert. Bei einem EMCOR Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 83,001 EMCOR Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen EMCOR Group-Aktien wären am 31.08.2026 60 967,80 USD wert, da der Schlussstand 734,54 USD betrug. Die Steigerung von 10 000 USD zu 60 967,80 USD entspricht einer Performance von +509,68 Prozent.
EMCOR Group wurde am Markt mit 32,65 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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