S&P 500-Papier Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Emerson Electric von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Emerson Electric-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 52,70 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Emerson Electric-Aktie investiert hätte, hätte er nun 189,753 Anteile im Depot. Die gehaltenen Emerson Electric-Anteile wären am 06.10.2026 30 626,19 USD wert, da der Schlussstand 161,40 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 206,26 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Emerson Electric eine Marktkapitalisierung von 90,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at