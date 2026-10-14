S&P 500-Papier Emerson Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Emerson Electric von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Emerson Electric eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Emerson Electric-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Emerson Electric-Aktie an diesem Tag 129,77 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Emerson Electric-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,771 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,99 USD, da sich der Wert einer Emerson Electric-Aktie am 13.10.2026 auf 163,50 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 25,99 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Emerson Electric einen Börsenwert von 89,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at