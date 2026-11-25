Emerson Electric Aktie
WKN: 850981 / ISIN: US2910111044
|Langfristige Investition
|
25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Papier Emerson Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Emerson Electric von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 24.11.2021 wurden Emerson Electric-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Emerson Electric-Aktie bei 94,23 USD. Bei einem Emerson Electric-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,061 Emerson Electric-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 166,59 USD, da sich der Wert eines Emerson Electric-Anteils am 24.11.2026 auf 156,98 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 66,59 Prozent.
Am Markt war Emerson Electric jüngst 86,86 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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