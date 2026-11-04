S&P 500-Papier Emerson Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Emerson Electric-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Emerson Electric-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Emerson Electric-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Emerson Electric-Papier bei 49,41 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,024 Emerson Electric-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Emerson Electric-Aktie auf 166,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 336,75 USD wert. Mit einer Performance von +236,75 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Emerson Electric-Wert an der Börse wurde auf 92,64 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at