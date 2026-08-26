S&P 500-Papier Emerson Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Emerson Electric-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Emerson Electric-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Emerson Electric-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 97,64 USD. Bei einem Emerson Electric-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 102,417 Emerson Electric-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 870,54 USD, da sich der Wert eines Emerson Electric-Anteils am 25.08.2026 auf 154,96 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 58,71 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Emerson Electric bezifferte sich zuletzt auf 87,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at