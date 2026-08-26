Emerson Electric Aktie
WKN: 850981 / ISIN: US2910111044
|Langfristige Performance
|
26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Papier Emerson Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Emerson Electric-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Emerson Electric-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 97,64 USD. Bei einem Emerson Electric-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 102,417 Emerson Electric-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 870,54 USD, da sich der Wert eines Emerson Electric-Anteils am 25.08.2026 auf 154,96 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 58,71 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Emerson Electric bezifferte sich zuletzt auf 87,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Emerson Electric Co.
Analysen zu Emerson Electric Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Emerson Electric Co.
|135,50
|1,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.