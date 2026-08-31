Entergy Aktie
WKN: 889290 / ISIN: US29364G1031
|Entergy-Anlage
|
31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Entergy von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Entergy-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 55,31 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 18,082 Entergy-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 105,75 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 912,12 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 91,21 Prozent gesteigert.
Der Entergy-Wert an der Börse wurde auf 49,39 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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