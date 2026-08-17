S&P 500-Papier Entergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Entergy von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Entergy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Entergy-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 89,12 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 112,208 Entergy-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 107,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 100,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 21,01 Prozent erhöht.

Entergy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 50,35 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at