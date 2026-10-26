S&P 500-Papier Entergy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Entergy von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Entergy-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Entergy-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Entergy-Papier an diesem Tag 51,95 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,925 Entergy-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (107,34 USD), wäre die Investition nun 206,62 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 206,62 USD, was einer positiven Performance von 106,62 Prozent entspricht.

Alle Entergy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 51,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at