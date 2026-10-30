S&P 500-Papier EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EOG Resources von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in EOG Resources-Aktien verdienen können.

Am 30.10.2025 wurden EOG Resources-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 105,46 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das EOG Resources-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,948 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 153,82 USD, da sich der Wert eines EOG Resources-Papiers am 29.10.2026 auf 162,22 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 53,82 Prozent angezogen.

Der EOG Resources-Wert an der Börse wurde auf 84,87 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at