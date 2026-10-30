EOG Resources Aktie
WKN: 877961 / ISIN: US26875P1012
|Performance im Blick
|
30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Papier EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EOG Resources von vor einem Jahr abgeworfen
Am 30.10.2025 wurden EOG Resources-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 105,46 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das EOG Resources-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,948 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 153,82 USD, da sich der Wert eines EOG Resources-Papiers am 29.10.2026 auf 162,22 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 53,82 Prozent angezogen.
Der EOG Resources-Wert an der Börse wurde auf 84,87 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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