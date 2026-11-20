EOG Resources Aktie
WKN: 877961 / ISIN: US26875P1012
|Langfristige Anlage
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier EOG Resources-Aktie: So viel hätte eine Investition in EOG Resources von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden EOG Resources-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 93,15 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die EOG Resources-Aktie investierten, hätten nun 1,074 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 160,48 USD, da sich der Wert eines EOG Resources-Papiers am 19.11.2026 auf 149,49 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60,48 Prozent angezogen.
EOG Resources erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 77,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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