EOG Resources Aktie
WKN: 877961 / ISIN: US26875P1012
|Hochrechnung
|
06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier EOG Resources-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EOG Resources-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem EOG Resources-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 126,42 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,910 EOG Resources-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 144,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 146,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,61 Prozent gesteigert.
EOG Resources wurde am Markt mit 76,92 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EOG Resources Inc.
Analysen zu EOG Resources Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EOG Resources Inc.
|132,10
|2,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.