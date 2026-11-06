S&P 500-Papier EOG Resources-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EOG Resources-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen EOG Resources-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem EOG Resources-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 126,42 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,910 EOG Resources-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 144,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 146,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,61 Prozent gesteigert.

EOG Resources wurde am Markt mit 76,92 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at