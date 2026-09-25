EOG Resources Aktie
WKN: 877961 / ISIN: US26875P1012
|Rentabler EOG Resources-Einstieg?
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25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Papier EOG Resources-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EOG Resources von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit EOG Resources-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 89,75 USD. Bei einem EOG Resources-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,142 EOG Resources-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen EOG Resources-Papiere wären am 24.09.2026 1 591,75 USD wert, da der Schlussstand 142,86 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 59,18 Prozent angezogen.
EOG Resources erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 74,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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