S&P 500-Papier Equifax-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Equifax-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Equifax gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Equifax-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Equifax-Anteile bei 133,33 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Equifax-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,750 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 145,78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 109,34 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 9,34 Prozent.

Der Börsenwert von Equifax belief sich zuletzt auf 17,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at