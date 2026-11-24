Bei einem frühen Equifax-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Equifax-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Equifax-Anteile betrug an diesem Tag 120,07 USD. Bei einem Equifax-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 83,285 Equifax-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (179,51 USD), wäre das Investment nun 14 950,45 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 49,50 Prozent.

Am Markt war Equifax jüngst 20,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at