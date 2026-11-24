Equifax Aktie
WKN: 854618 / ISIN: US2944291051
|Lohnende Equifax-Anlage?
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24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Equifax-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Equifax-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Equifax-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Equifax-Anteile betrug an diesem Tag 120,07 USD. Bei einem Equifax-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 83,285 Equifax-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (179,51 USD), wäre das Investment nun 14 950,45 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 49,50 Prozent.
Am Markt war Equifax jüngst 20,87 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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