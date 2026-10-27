Equifax Aktie
WKN: 854618 / ISIN: US2944291051
|Frühe Investition
|
27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Papier Equifax-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Equifax-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Equifax-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 123,17 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,119 Equifax-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 449,70 USD, da sich der Wert eines Equifax-Papiers am 26.10.2026 auf 178,56 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 44,97 Prozent.
Zuletzt verbuchte Equifax einen Börsenwert von 20,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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