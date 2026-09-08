S&P 500-Papier Equifax-Aktie: So viel hätte eine Investition in Equifax von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Equifax gewesen.

Die Equifax-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Equifax-Aktie bei 252,97 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Equifax-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,395 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Equifax-Aktien wären am 04.09.2026 69,99 USD wert, da der Schlussstand 177,05 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 69,99 USD, was einer negativen Performance von 30,01 Prozent entspricht.

Der Equifax-Wert an der Börse wurde auf 20,80 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at