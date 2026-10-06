Equifax Aktie
WKN: 854618 / ISIN: US2944291051
|Langfristige Performance
|
06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Equifax-Aktie: So viel hätte eine Investition in Equifax von vor einem Jahr gekostet
Equifax-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 237,33 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Equifax-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,214 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 600,85 USD, da sich der Wert einer Equifax-Aktie am 05.10.2026 auf 142,60 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 39,91 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Equifax betrug jüngst 16,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Equifax Inc.
|
16:03
|S&P 500-Papier Equifax-Aktie: So viel hätte eine Investition in Equifax von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
29.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
29.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
29.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt mittags (finanzen.at)
|
29.09.26
|S&P 500-Papier Equifax-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Equifax-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.09.26
|S&P 500-Titel Equifax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Equifax-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.09.26
|S&P 500-Papier Equifax-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Equifax von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Equifax Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Equifax Inc.
|126,55
|-0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.