S&P 500-Papier Equifax-Aktie: So viel hätte eine Investition in Equifax von vor einem Jahr gekostet

Equifax-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 237,33 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Equifax-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,214 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 600,85 USD, da sich der Wert einer Equifax-Aktie am 05.10.2026 auf 142,60 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 39,91 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Equifax betrug jüngst 16,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at