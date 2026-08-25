Equifax Aktie

Equifax für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854618 / ISIN: US2944291051

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Rentable Equifax-Anlage? 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Papier Equifax-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Equifax von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Equifax-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Equifax-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 264,91 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,775 Equifax-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 194,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 734,70 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 26,53 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Equifax zuletzt 22,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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