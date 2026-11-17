Das wäre der Verlust bei einem frühen Equifax-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Equifax-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Equifax-Aktie bei 290,62 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Equifax-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,441 Equifax-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 189,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 652,05 USD wert. Damit wäre die Investition 34,79 Prozent weniger wert.

Der Equifax-Wert an der Börse wurde auf 21,99 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at