Equifax Aktie
WKN: 854618 / ISIN: US2944291051
|Equifax-Anlage im Blick
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17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Equifax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Equifax von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Equifax-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Equifax-Aktie bei 290,62 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Equifax-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,441 Equifax-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 189,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 652,05 USD wert. Damit wäre die Investition 34,79 Prozent weniger wert.
Der Equifax-Wert an der Börse wurde auf 21,99 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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