S&P 500-Papier Equifax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Equifax von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Equifax-Aktien gewesen.

Equifax-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 209,84 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 47,655 Equifax-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 174,13 USD, da sich der Wert eines Equifax-Anteils am 02.11.2026 auf 192,51 USD belief. Das entspricht einem Minus von 8,26 Prozent.

Jüngst verzeichnete Equifax eine Marktkapitalisierung von 21,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at