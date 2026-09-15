Equifax Aktie

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WKN: 854618 / ISIN: US2944291051

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Profitabler Equifax-Einstieg? 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Equifax-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Equifax von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Equifax-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 15.09.2023 wurde die Equifax-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Equifax-Anteile an diesem Tag 196,86 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Equifax-Aktie investierten, hätten nun 5,080 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 875,19 USD, da sich der Wert einer Equifax-Aktie am 14.09.2026 auf 172,29 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 875,19 USD, was einer negativen Performance von 12,48 Prozent entspricht.

Alle Equifax-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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