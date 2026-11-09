S&P 500-Papier Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equinix von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Equinix eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Equinix-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Equinix-Aktie bei 347,93 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 28,741 Equinix-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 29 106,72 USD, da sich der Wert einer Equinix-Aktie am 06.11.2026 auf 1 012,71 USD belief. Mit einer Performance von +191,07 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Equinix-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 100,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at