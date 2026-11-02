S&P 500-Papier Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Equinix-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Equinix-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Equinix-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 836,91 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,195 Equinix-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Equinix-Papiers auf 1 013,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 211,24 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 21,12 Prozent.

Equinix erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 100,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at