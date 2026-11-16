Equinix Aktie
WKN DE: A14M21 / ISIN: US29444U7000
|Hochrechnung
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16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Equinix-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 16.11.2025 wurden Equinix-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Equinix-Anteile 785,57 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Equinix-Aktie investiert hat, hat nun 0,127 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 134,14 USD, da sich der Wert einer Equinix-Aktie am 13.11.2026 auf 1 053,79 USD belief. Damit wäre die Investition 34,14 Prozent mehr wert.
Alle Equinix-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 104,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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