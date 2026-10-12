Equinix Aktie
WKN DE: A14M21 / ISIN: US29444U7000
|Equinix-Investmentbeispiel
|
12.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Equinix von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Equinix-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Equinix-Papier an diesem Tag bei 359,90 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,779 Equinix-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 1 026,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 850,96 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 185,10 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Equinix betrug jüngst 100,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Equinix Inc
Analysen zu Equinix Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Equinix Inc
|920,00
|0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich stark -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.