S&P 500-Papier Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Equinix von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Equinix-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Equinix-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Equinix-Papier an diesem Tag bei 359,90 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,779 Equinix-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 1 026,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 850,96 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 185,10 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Equinix betrug jüngst 100,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at