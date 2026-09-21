S&P 500-Papier Equinix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Equinix von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Equinix-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Equinix-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Equinix-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 791,25 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,264 Equinix-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Equinix-Papiers auf 1 021,34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 290,79 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 29,08 Prozent vermehrt.

Equinix erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 100,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at