Das wäre der Verdienst eines frühen Equinix-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Equinix-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Equinix-Anteile bei 794,35 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Equinix-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,259 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Equinix-Aktie auf 968,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 218,88 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 21,89 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Equinix zuletzt 95,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at