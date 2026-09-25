Equity Residential Aktie
WKN: 985334 / ISIN: US29476L1070
|Frühe Investition
|
25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Papier Equity Residential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Equity Residential-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 25.09.2023 wurden Equity Residential-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Equity Residential-Papier bei 59,30 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 168,634 Equity Residential-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 61,05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 295,11 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,95 Prozent zugenommen.
Equity Residential markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 47,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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