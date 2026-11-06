Equity Residential Aktie

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WKN: 985334 / ISIN: US29476L1070

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Equity Residential-Investition 06.11.2026 16:03:45

S&P 500-Papier Equity Residential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equity Residential von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Equity Residential-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Equity Residential-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 61,59 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 162,364 Equity Residential-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 65,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 594,25 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,94 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Equity Residential eine Börsenbewertung in Höhe von 49,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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