Equity Residential Aktie
WKN: 985334 / ISIN: US29476L1070
|Equity Residential-Investition
|
06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Equity Residential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equity Residential von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Equity Residential-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 61,59 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 162,364 Equity Residential-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 65,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 594,25 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,94 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Equity Residential eine Börsenbewertung in Höhe von 49,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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