Equity Residential Aktie

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WKN: 985334 / ISIN: US29476L1070

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Equity Residential-Performance 28.08.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Equity Residential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equity Residential von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Equity Residential-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 28.08.2023 wurde die Equity Residential-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Equity Residential-Papier bei 64,57 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Equity Residential-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,487 Equity Residential-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Equity Residential-Aktie auf 65,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 014,40 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,44 Prozent angezogen.

Alle Equity Residential-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 51,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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